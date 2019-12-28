28 декабря 2019, 17:08
Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье. Погиб один человек
Экскурсионный автобус попал в аварию рядом с поселком Марков лес в Клинском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Авария произошла 28 декабря в 15:30 на трассе А-108. На дороге столкнулись автобус Neoplan и грузовой автомобиль DAF, которые ехали в попутном направлении.
Водитель автобуса погиб. По предварительной информации, больше никто не пострадал. Всего в автобусе сидели 32 человека — два водителя и 30 пассажиров.
«Затруднений на данном участке в настоящее время нет», — отметили в пресс-службе.