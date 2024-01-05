Происшествия 05 января 2024, 20:01 Экскурсионный автобус сгорел в Рязанской области Экскурсионный автобус загорелся на дороге в Рязанской области Пресс-служба МЧС

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В селе Пощупово в Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 12:04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района», — указали в ведомстве.

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В тушении возгорания задействовали четыре человека и две единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время причина пожара в автобусе и оценка ущерба устанавливаются.

Ранее возгорание электробуса произошло на зарядной станции в районе Алтуфьево в Москве. Очевидцы заметили задымление и вызвали пожарных. По предварительной версии, электробус загорелся во время зарядки на станции. Людей в нем не было.

Аналогичное ЧП произошло с маршрутным автобусом в Челябинске. Маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».