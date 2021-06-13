Экскурсионный автобус с людьми перевернулся в Ленобласти

В Ленинградской области в районе деревни Верхние Мандроги опрокинулся экскурсионный автобус. В момент аварии в нем находились 45 человек. 10 из них пострадали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

«В Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в нем находились 45 человек. <…> Пострадали 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейное Поле», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на месте аварии сейчас работают четыре бригады скорой помощи, областные спасатели и пожарные. Информации о причине ДТП и состоянии получивших травмы пока нет. По данным сайта 47News, автобус перевернулся на грунтовке.