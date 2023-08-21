21 августа 2023, 13:33
Экскурсии с диггером по коллекторам в Москве приостановили
Продажи экскурсий с диггером по коллекторам реки Неглинки в Москве приостановили
На сайте-агрегаторе приостановили продажи экскурсий по подземному коллектору реки Неглинка с диггером. После ЧП с пятью пропавшими участниками приобрести тур в подземелье нельзя, сообщил источник «360».
По словам представителя сайта-агрегатора, сервис не имеет отношение к организации подземных туров.
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«Организаторы не мы, мы лишь площадка, которая продает», — уточнил собеседник «360».
Он отметил, что с диггером, который проводил экскурсию по подземной реке Неглинке 20 августа, он не знаком.
«Многие водят и это были не наши туристы», — заявил собеседник «360».
Он пояснил, что люди сами выходят через сайт-агрегатор или через другие сервисы на самих диггеров и отправляются на экскурсии.
«Организаторы размещают на нашем сайте экскурсии. Мы работаем как маркетплейс», — сказал представитель площадки.
Также он сообщил, что участникам экскурсий выдают каски и фонарики. При этом, кто отвечает за безопасность клиентов, собеседник уточнить не смог.
Ранее тело еще одной участницы экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке. У погибшей была рваная рана головы.
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