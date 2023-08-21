Эксклюзив 21 августа 2023, 13:33 Экскурсии с диггером по коллекторам в Москве приостановили Продажи экскурсий с диггером по коллекторам реки Неглинки в Москве приостановили Фото: freepik.com

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На сайте-агрегаторе приостановили продажи экскурсий по подземному коллектору реки Неглинка с диггером. После ЧП с пятью пропавшими участниками приобрести тур в подземелье нельзя, сообщил источник «360».

По словам представителя сайта-агрегатора, сервис не имеет отношение к организации подземных туров.

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«Организаторы не мы, мы лишь площадка, которая продает», — уточнил собеседник «360».

Он отметил, что с диггером, который проводил экскурсию по подземной реке Неглинке 20 августа, он не знаком.

«Многие водят и это были не наши туристы», — заявил собеседник «360».

Он пояснил, что люди сами выходят через сайт-агрегатор или через другие сервисы на самих диггеров и отправляются на экскурсии.

«Организаторы размещают на нашем сайте экскурсии. Мы работаем как маркетплейс», — сказал представитель площадки.

Также он сообщил, что участникам экскурсий выдают каски и фонарики. При этом, кто отвечает за безопасность клиентов, собеседник уточнить не смог.

Ранее тело еще одной участницы экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке. У погибшей была рваная рана головы.