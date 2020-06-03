03 июня 2020, 19:03
Экскаваторщика из Екатеринбурга осудили за смерть двух человек
Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор экскаваторщику. В октябре прошлого года по его вине погибли двое рабочих, которых засыпало землей. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Несчастный случай произошел во время работ по замене труб в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Двух рабочих насмерть засыпало грунтом.
Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Суд вынес ему приговор: год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на три года.
Следствие выяснило, что ранее экскаваторщик был осужден за ДТП, в котором погибли еще два человека.