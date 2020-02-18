18 февраля 2020, 14:42
Экскаваторщик нашел женский труп в бочке
Подозреваемый планировал закопать труп жительницы Санкт-Петербурга в пластиковой бочке. Предполагается, что это его мать, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.
По информации «Русской планеты», малознакомый мужчина попросил работника бетонного завода в деревне Новосергиевка Всеволожского района спрятать в землю бочку из пластика. Машинист экскаватора согласился. Однако, когда выполнял просьбу, крышка бочки открылась и он увидел голову человека.
Экскаваторщик заявил о происшествии в полицию. Сотрудники обнаружили тело 63-летней женщины. По предварительным данным, преступник решил спрятать труп матери. Причина ее смерти неизвестна.
Подозреваемого уже задержали.