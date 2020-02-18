Экскаваторщик нашел женский труп в бочке

По информации «Русской планеты», малознакомый мужчина попросил работника бетонного завода в деревне Новосергиевка Всеволожского района спрятать в землю бочку из пластика. Машинист экскаватора согласился. Однако, когда выполнял просьбу, крышка бочки открылась и он увидел голову человека.

Экскаваторщик заявил о происшествии в полицию. Сотрудники обнаружили тело 63-летней женщины. По предварительным данным, преступник решил спрятать труп матери. Причина ее смерти неизвестна.

Подозреваемого уже задержали.