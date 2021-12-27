Экскаватор упал у железнодорожных путей МЦД-1 в Москве. Видео

Экскаватор опрокинулся рядом с железнодорожными путями в Москве. Все произошло в районе станции «Беговая» МЦД-1, сообщило агентство «Москва».

Как отмечается, из-за происшествия движение поездов не было нарушено.

На опубликованных кадрах видно, как машина опрокинулась набок. О пострадавших не сообщается. Экскаватор упал практически на один из железнодорожных путей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Что стало причиной происшествия пока не сообщается.

На прошлой неделе плохо закрепленный колесный экскаватор упал на девушку в поселке Пижма Нижегородской области. Пострадавшая 27-летняя местная жительница получила множественные переломы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.