Эксклюзив 25 августа 2023, 16:40 Экскаватор провалился в яму на западе Москвы Источник «360»: экскаватор провалился в яму в районе Дорогомилово в Москве Телеканал «360»

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В районе Большой Дорогомиловской улицы, недалеко от дома № 11 экскаватор провалился в яму. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его информации, по данному адресу произошел обвал грунта. В яму во время работ провалился экскаватор. На место выехали спасатели и скорая помощь. В результате ЧП никто не пострадал.

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К месту подогнали специальную технику для того, чтобы достать экскаватор.

По адресу ведется стройка бизнес-объекта. Ранее на этом месте было двухэтажное здание детского сада, а под ним — бомбоубежище. Вместо него планируют обустроить подземную парковку. Все работы проводят в разрез с мнением жителей района. Однако у застройщика имеется вся разрешительная документация.