25 августа 2023, 16:40
Экскаватор провалился в яму на западе Москвы
Источник «360»: экскаватор провалился в яму в районе Дорогомилово в Москве
В районе Большой Дорогомиловской улицы, недалеко от дома № 11 экскаватор провалился в яму. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его информации, по данному адресу произошел обвал грунта. В яму во время работ провалился экскаватор. На место выехали спасатели и скорая помощь. В результате ЧП никто не пострадал.
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К месту подогнали специальную технику для того, чтобы достать экскаватор.
По адресу ведется стройка бизнес-объекта. Ранее на этом месте было двухэтажное здание детского сада, а под ним — бомбоубежище. Вместо него планируют обустроить подземную парковку. Все работы проводят в разрез с мнением жителей района. Однако у застройщика имеется вся разрешительная документация.
Москва 2023
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