05 декабря 2023, 10:45
Экскаватор получил повреждения при обстреле ВСУ Белгородской области
Гладков: обстрел ВСУ Белгородской области повредил только экскаватор
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки снова обстреляли Белградскую область. Повреждения получил экскаватор. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские боевики выпустили шесть снарядов по селу Козинка.
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«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор», — указал он.
Также шесть минометных снарядов ВСУ выпустили по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе. Еще два — по селу Безымено.
Две взрывчатки сбросили с украинского беспилотника по окраине села Новостроевка-Вторая. Там также обошлось без жертв.
Всего за 4 декабря ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В общей сложности зафиксировали 20 гранатометных выстрелов и около 50 прилетов разных снарядов по территории региона.
За 2 декабря боевики ВСУ выпустили 80 боеприпасов по приграничным районам Белгородской области. Спустя сутки интенсивность обстрелов сократилась до шести.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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