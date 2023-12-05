Происшествия 05 декабря 2023, 10:45 Экскаватор получил повреждения при обстреле ВСУ Белгородской области Гладков: обстрел ВСУ Белгородской области повредил только экскаватор РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки снова обстреляли Белградскую область. Повреждения получил экскаватор. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики выпустили шесть снарядов по селу Козинка.

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«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор», — указал он.

Также шесть минометных снарядов ВСУ выпустили по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе. Еще два — по селу Безымено.

Две взрывчатки сбросили с украинского беспилотника по окраине села Новостроевка-Вторая. Там также обошлось без жертв.

Всего за 4 декабря ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В общей сложности зафиксировали 20 гранатометных выстрелов и около 50 прилетов разных снарядов по территории региона.

За 2 декабря боевики ВСУ выпустили 80 боеприпасов по приграничным районам Белгородской области. Спустя сутки интенсивность обстрелов сократилась до шести.