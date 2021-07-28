Рабочий погиб на строительном объекте на западе Москвы. Он управлял экскаватором, который по неизвестной причине перевернулся. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что это произошло напротив строительного объекта по адресу: проезд Стройкомбината, 1с53. Причины случившегося неизвестны. Никулинская межрайонная прокуратура прокуратура подтвердила «360» гибель рабочего. Ведомство проведет проверку, сообщили в пресс-службе. «По предварительной информации, 28 июля 2021 года на строительном объекте по проезду Стройкомбината перевернулся экскаватор. В результате погиб 35-летний рабочий», — сказано в сообщении. Ведомство проверит, как на строительном объекте соблюдались требования законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам примут решение о мерах прокурорского реагирования. На месте случившегося находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин.