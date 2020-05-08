Экскаватор оставил без электричества целый район Сургута

В итоге без электроснабжения остались несколько улиц, на которых располагались несколько образовательных, медицинских учреждений, центральный тепловой пункт, канализационные насосные станции.

По данным пресс-службы ООО «СГЭС», «работы проводились с нарушением технических условий и условий согласования на производство земляных работ в охранной зоне кабельных линий».