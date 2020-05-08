08 мая 2020, 18:52
Экскаватор оставил без электричества целый район Сургута
Жилые дома и социальные учреждения в Северном районе Сургута остались без электричества, после того как экскаватор повредил линии электропередач. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В итоге без электроснабжения остались несколько улиц, на которых располагались несколько образовательных, медицинских учреждений, центральный тепловой пункт, канализационные насосные станции.
По данным пресс-службы ООО «СГЭС», «работы проводились с нарушением технических условий и условий согласования на производство земляных работ в охранной зоне кабельных линий».