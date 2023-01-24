Происшествия 24 января 2023, 18:41 Экскаватор ковшом врезался в автобус с пассажирами в Нижнем Тагиле

Читать 360tv в

Экскаватор протаранил ковшом автобус в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД региона.

Авария случилась 23 января. В момент происшествия в общественном транспорте находились пассажиры. Водитель экскаватора XCMG направлялся по улице Быкова. Во время поворота он отказался уступать дорогу автобусу и столкнулся с ним.

Реклама

В результате пассажир и водитель общественного транспорта получили травмы. Второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Реклама