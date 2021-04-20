Диану Биль, бывшую жену известного блогера Эдварда Била, устроившего массовое ДТП на Садовом кольце, оштрафовали за езду на автомобиле без номеров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Диана Биль была оштрафована после того, как ездила на своем Mercedes-Benz по Москве без номеров. Девушка не попадала ни в какие ДТП, поэтому штраф составил только пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Эдвард Бил развелся со своей беременной женой еще в марте этого года. Пара воспитывает дочь Эмили. В апреле блогер рассказал, они с Дианой ждут второго ребенка.

Эдвард Бил 1 апреля на своем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова, госпитализированная в тяжелом состоянии. Всего в ДТП попало пять машин, включая спорткар самого пранкера. Муж Артемовой ранее рассказал «360», что его супруга чувствует себя нормально и сейчас готовится ко второй операции.

Адвокат пострадавшей в ДТП с Билом ранее попросил суд ужесточить меру пресечения блогеру. Билу запретили покидать жилище с 22:00 до 08:00, пользоваться интернетом и управлять машиной.