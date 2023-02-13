Происшествия 13 февраля 2023, 18:13 Экс-замначальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой — ТАСС ТАСС: экс-замначальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом нашли мертвым в Подмосковье РИА «Новости»

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Экс-замначальника ГУ МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майор Владимир Макаров умер в Подмосковье, сообщил ТАСС. По данным источника агентства, он покончил с собой.

Собеседник ТАСС уточнил, что тело Макарова обнаружили утром 13 января в дачном доме в подмосковной деревне Голиково.

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«Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», — сказал источник агентства.

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Известно, что Макарова освободили от должности в январе этого года. Ему было 72 года. Официально данные о его смерти и возможных причинах пока не подтвердили.