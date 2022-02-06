Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал в Подмосковье. Спасатели нашли место, в котором мужчина мог провалиться под лед. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По информации ведомства, рядом с селом Козино спасатели нашли следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке.

«В месте, где заканчиваются следы (10 метров от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», — привела сообщение областного главка газета «Известия».

На место уже отправили водолазов, которые будут обследовать дно реки.

Ранее о пропаже Ялунина написали СМИ. Как заявили журналисты, бывший замминистра юстиции пропал без вести Одинцовском городском округе. Мужчина отправился на квадроцикле в поле, но так и не вернулся. Телефон он с собой не взял.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с декабря 2004 по август 2006 года. Перед этим он был руководителем Главного управления исполнения наказаний министерства.