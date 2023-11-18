Происшествия 18 ноября 2023, 01:45 Экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко объявили в розыск МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов иноагента Сергея Алексашенко РИА «Новости»

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Бывшего заместителя министра финансов России и первого председателя Центробанка страны Сергея Алексашенко* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Информацию об этом разместили в базе розыска МВД РФ.

«Алексашенко* Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

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По какой именно статье его обвинили, пока не известно.

Ранее Басманный суд в Москве заочно отправил общественного деятеля Владимира Милова* в колонию общего режима на восемь лет. Его признали виновным в распространении заведомо ложных данных об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти.

Уголовное дело возбудили после публикации Миловым* видео в YouTube. В апреле прошлого года мужчина покинул Россию. Также общественного деятеля объявили в международный розыск.

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.