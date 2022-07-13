Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в должностных преступлениях, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, у Гуровича прошли обыски.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — рассказал источник агентства.

Как написал «Коммерсант», Гуровичу вменяют причинение ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения больных ковидом в Мурманской области. Бывший замначальника МЧС не признал вину.

Андрей Гурович стал заместителем главы МЧС России в 2018 году. До этого руководил управлением Федерального казначейства Москвы, ранее трудился в ФМС. На посту замглавы МЧС курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. В начале карьеры Гурович работал в разных коммерческих организациях, прошел путь от грузчика до гендиректора.

Президент России Владимир Путин освободил Гуровича от должности замначальника МЧС 25 мая 2022 года.