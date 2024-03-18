Происшествия 18 марта 2024, 19:14 Экс-замглаву банка «БФГ-Кредит» Пуресева приговорили к семи годам колонии Суд отправил экс-главу банка «БФГ-кредит» на 7 лет в колонию за растрату Freepik

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В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговоры четырем обвиняемым по делу о растрате денег «БФГ-кредита». Бывшему руководителю банка и двум менеджерам дали по семь лет колонии общего режима, еще одной фигурантке — пять лет, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В ведомстве уточнили, что Алексею Горлину, Михаилу Дорогинину, Денису Пуресеву и Юлии Финкельштейн также назначили штраф в размере миллиона рублей.

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Суд учел, что Финкельштейн воспитывает годовалую дочь, поэтому женщина отправится в колонию, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Всем осужденным на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Замоскворецкий суд Москвы ранее вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину за растрату. Он отправится в колонию на девять с половиной лет.