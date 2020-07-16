16 июля 2020, 18:21
Экс-заключенный убил мужчину ножом в Петербурге
На Будапештской улице Санкт-Петербурга экс-заключенный, который недавно вышел из тюрьмы, нанес смертельный удар ножом мужчине. За это ему снова может грозить тюремный срок. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел в январе нынешнего года. Между ранее судимым и другим мужчиной случился конфликт, в ходе которого первый схватил нож и ударил им оппонента в ногу. Пострадавшего госпитализировали, в клинике он скончался.
Уголовное дело направили в суд.