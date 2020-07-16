Экс-заключенный убил мужчину ножом в Петербурге

Инцидент произошел в январе нынешнего года. Между ранее судимым и другим мужчиной случился конфликт, в ходе которого первый схватил нож и ударил им оппонента в ногу. Пострадавшего госпитализировали, в клинике он скончался.

Уголовное дело направили в суд.