17 февраля 2020, 12:52
Экс-возлюбленную принца Гарри обнаружили мертвой в Лондоне
Мертвое тело британской телеведущей и бывшей возлюбленной принца Гарри Кэролайн Флэк нашли в ее квартире в Лондоне. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
По информации сайта «Дни.ру», представитель Флэк отметил, что женщина совершила самоубийство. Другие детали инцидента не разглашают.
На момент гибели телеведущей был 41 год.
Звезда познакомилась с герцогом Сассекский в 2009 году. Роман прекратился, когда журналисты узнали об их любовных отношениях.
В конце прошлого года Флэк задержали за нападение на своего возлюбленного, британского теннисиста Льюиса Бертона.