Экс-возлюбленную принца Гарри обнаружили мертвой в Лондоне

По информации сайта «Дни.ру», представитель Флэк отметил, что женщина совершила самоубийство. Другие детали инцидента не разглашают.

На момент гибели телеведущей был 41 год.

Звезда познакомилась с герцогом Сассекский в 2009 году. Роман прекратился, когда журналисты узнали об их любовных отношениях.

В конце прошлого года Флэк задержали за нападение на своего возлюбленного, британского теннисиста Льюиса Бертона.