    17 февраля 2020, 12:52

    Экс-возлюбленную принца Гарри обнаружили мертвой в Лондоне

    Ольга Ситникова

    Мертвое тело британской телеведущей и бывшей возлюбленной принца Гарри Кэролайн Флэк нашли в ее квартире в Лондоне. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    По информации сайта «Дни.ру», представитель Флэк отметил, что женщина совершила самоубийство. Другие детали инцидента не разглашают.

    На момент гибели телеведущей был 41 год.

    Звезда познакомилась с герцогом Сассекский в 2009 году. Роман прекратился, когда журналисты узнали об их любовных отношениях.

    В конце прошлого года Флэк задержали за нападение на своего возлюбленного, британского теннисиста Льюиса Бертона.