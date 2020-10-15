15 октября 2020, 13:28
Экс-возлюбленная напала с ножом на хоккеиста «Динамо» Тарасова
Бывшая возлюбленная напала с ножом на 29-летнего хоккеиста «Динамо» Даниила Тарасова в одной из квартир по улице Большая Филевская в Москве.
Пара встретилась, чтобы провести вечер вместе. Между молодыми людьми завязался конфликт. В итоге девушка схватила нож и ударила им Даниила, пишет сайт kp.ru.
«В больницу имени Склифосовского был доставлен 29-летний Даниил Тарасов с диагнозом: резаная рана правой кисти, ушиб правого предплечья», — отметили врачи.
Уточняется, что медицинские специалисты оказали хоккеисту всю необходимую помощь. В настоящий момент мужчина находится дома. Спортсмен отказался писать заявление на свою экс-избранницу. Стороны мирно разошлись и никаких претензий друг к другу не имеют.
Полиция начала проверку по факту произошедшего, несмотря на это.