Экс-возлюбленная напала с ножом на хоккеиста «Динамо» Тарасова

Бывшая возлюбленная напала с ножом на 29-летнего хоккеиста «Динамо» Даниила Тарасова в одной из квартир по улице Большая Филевская в Москве.

Пара встретилась, чтобы провести вечер вместе. Между молодыми людьми завязался конфликт. В итоге девушка схватила нож и ударила им Даниила, пишет сайт kp.ru.

«В больницу имени Склифосовского был доставлен 29-летний Даниил Тарасов с диагнозом: резаная рана правой кисти, ушиб правого предплечья», — отметили врачи.

Уточняется, что медицинские специалисты оказали хоккеисту всю необходимую помощь. В настоящий момент мужчина находится дома. Спортсмен отказался писать заявление на свою экс-избранницу. Стороны мирно разошлись и никаких претензий друг к другу не имеют.

Полиция начала проверку по факту произошедшего, несмотря на это.