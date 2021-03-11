Экс-воспитательницу петербургского детсада заподозрили в истязании ребенка

В Санкт-Петербурге бывшую воспитательницу детского сада заподозрили в истязании ребенка. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

На женщину пожаловалась мать пятилетней девочки. Она рассказала, что бывшая воспитательница хватала ребенка за шею, тянула его за ухо и волосы. В результате у воспитанницы образовалось несколько кровоподтеков. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.