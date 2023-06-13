Происшествия 13 июня 2023, 14:48 Экс-владелец двух рязанских радиостанций погиб при прыжке с парашютом в Коломне — СМИ Канал «112»: экс-владелец станции «Европа + Рязань» погиб, прыгнув с парашютом в Коломне

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Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань», 51-летний Сергей Цыганов погиб, прыгнув с парашютом в Коломне. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, Цыганов прыгнул с самолета Ми-8, совершил низкий разворот на высоте 60 метров и на высокой скорости столкнулся с землей. Результатом стала тяжелая сочетанная травма. Скончался мужчину уже в больнице.

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Сообщается, что в последнее время Сергей Цыганов управлял сетью медклиник «Инвитро» в Рязани.

Похожий случай произошел в Коломне в сентябре 2021 года. Тогда погиб 45-летний парашютист в сере Коробчеево. Выполняя воздушный элемент, он врезался в купол другого раскрытого парашюта, запутался в стропах своего, отцепленного, и упал на землю. Мужчина скончался на месте. Второй же парашютист, по данным СМИ, не пострадал и приземлился на запасном парашюте. Следователи организовали доследственную проверку по факту происшествия.