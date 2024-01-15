Происшествия 15 января 2024, 18:32 Экс-участница «Фабрики звезд» родила в кафе на юге Москвы Экс-участница «Фабрики звезд» Рыженкова родила в туалете в кофейне на юге Москвы РИА «Новости»

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Бывшая участница «Фабрики звезд» 36-летняя Арина Рыженкова родила в одном из кафе на юге Москвы. После этого девушку вместе с новорожденным увезли в больницу, сообщило агентство «Регнум».

Как стало известно изданию, 3 января в кофейне гости заведения услышали детский плач из женского туалета. Позже оттуда вышла девушка в крови с закутанным в одежду младенцем. Работники заведения сразу же вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.

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Прибывшие медики пытались забрать у девушки ребенка, чтобы осмотреть его, но та отказывалась отдавать его. В результате специалистам все же удалось убедить роженицу, что младенца нужно осмотреть. Однако девушка попросила не разлучать ее с ребенком.

«Мамой ребенка оказалась 36-летняя Арина Рыженкова. Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ имени Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом», — сообщил источник «Регнум».

Спустя полторы недели после родов бывшую участницу шоу увезли в московскую инфекционную больницу с COVID-19. У нее обнаружили легкую форму заболевания, но врачи все равно приняли решение госпитализировать ее.

Ранее женщина родила девочку в московском метро. На помощь пассажирке пришел дежурный по станции.