Экс-участник «Дома-2» врезался в мотоцикл и уехал с места ДТП
Машина вылетела в кювет в результате ДТП в ПетербургеПодробнее
Авария произошла на МКАД, когда Алексеев решил объехать поток машин и пристроился за скорой помощью, двигавшейся по выделенке, говорится в сюжете телеканала. Мужчина врезался в мотоциклиста, который отлетел в сторону и сильно помял дверь другой машины.
По данным «России-24», экс-участник шоу попытался уехать с места ДТП, но его догнали другие мотоциклисты. На дороге завязался скандал.
«Что ты творишь? Я опоздаю на самолет ***, ты что издеваешься?» — негодовал Алексеев. По его словам, он сильно торопился в аэропорт, чтобы вылететь на юбилей своего отца.
Несмотря на перепалку, виновник аварии не стал дожидаться ее окончания, сел в автомобиль каршеринга и скрылся, уточнил телеканал.
Филипп Алексеев стал участником проекта «Дом-2» в июле 2011 года и покинул шоу через год.