Происшествия 11 января 2024, 21:29 Экс-супругу Петра Толстого нашли мертвой в квартире в центре Москвы РЕН ТВ: бывшую жену Петра Толстого Дарью нашли мертвой в квартире в Москве РИА «Новости»

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Бывшую жену заместителя председателя Госдумы Петра Толстого обнаружили мертвой в московской квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Следов насильственной смерти не обнаружено», — сказано в сообщении.

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По данным издания, 54-летнюю Дарью Толстую нашли в кровати. В этой квартире парламентарий и его супруга жили вместе. Когда пара развелась, то зампред ГД оставил недвижимость бывшей жене.

Ранее мертвым нашли актера Егора Найдовича, известного по роли в сериале «СашаТаня». Артиста обнаружили в квартире в Москве. По данным журналистов, Найдович арендовал ее вместе со знакомым. Именно товарищ увидел тело друга, когда вернулся домой. Сосед отметил, что в последнее время актер мало играл в кино и занимался написанием сценариев, иногда выпивал спиртные напитки.