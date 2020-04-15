15 апреля 2020, 13:16
Экс-супруги погибли во время выяснения отношений
В Салехарде бывшие муж и жена умерли, выясняя отношения. СК предстоит раскрыть двойное убийство. Об этом написало ИА Ura.ru.
«Основная версия — между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого им нанесены колото-резаные ранения», — заявили в следственном комитете.
32-летняя женщина скончалась на месте, 39-летний мужчина был госпитализирован. Позже от полученных травм он умер.
В настоящее время назначен комплекс экспертиз, опрошены свидетели, проведен тщательный осмотр места происшествия.