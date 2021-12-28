Экс-супруга мужчины, устроившего вооруженный дебош в больнице Светлограда, оказалась под капельницей

После визита пьяного хирурга-анестезиолога Андрея М. в больницу с карабином его экс-супруга оказалась под капельницей. По данным Telegram-канала Shot, она в шоковом состоянии, ее трясет.

Предварительно известно, что муж-хирург приревновал жену-медсестру, которая работает в этой же больнице в Светлограде, и решил устроить вооруженные разборки.

В полицию обратилась женщина, которая пришла в Петровскую районную больницу на вакцинацию, как сообщил Telegram-канала Shot. Она рассказала, что, когда сидела в очереди, увидела в коридоре мужчину с автоматом, который ломал дверь в запертый кабинет и стрелял по стенам, в потолок и двери. Пациенты в панике начали выбегать из больницы. Персонал закрылся в кабинетах. Никто не пострадал.

Затем дебошира закрыли в кабинете. Силовикам он сдавался уже безоружным. Карабин нашли под диваном.

По предварительным сведениям, врач был сильно пьян. Он пришел на разборки к 33-летней экс-супруге, с которой они недавно развелись. У них двое детей: 13-летний мальчик и шестилетняя девочка.