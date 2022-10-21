Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак заявил, что готов помочь родственникам жертвы аварии с актрисой Большовой | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 17:14 Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак заявил, что готов помочь родственникам жертвы аварии с актрисой Большовой Экс-муж погибшей в ДТП с Собчак Тарасов: родственников жертвы аварии с Большовой прессуют Кинопоиск

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Родственников Олеси Борисенко, погибшей в аварии с актрисой Анной Большовой, начинают «прессовать». Такое мнение выразил «360» бывший муж скончавшейся в ДТП с журналисткой Ксений Собчак в Сочи Антон Тарасов.

Он отметил, что готов помочь семье погибшей, так как сам проходил через подобное. Мужчина сравнил трагедию Борисенко со своей. По его словам, он тоже столкнулся с натиском СМИ и «классической схемой обвинения».

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«По крайней мере, что есть в моих силах, я постараюсь, конечно, связаться и все-таки какую-то поддержку оказать. <…> У меня нет пока что подробной информации всего инцидента, но то, что я вижу в СМИ, в принципе знакомая нам всем схема — сделать погибшего и его родственников виновными. То есть то же самое, что проходило у нас, если вы вспомните про инцидент Ксенией Собчак. В первую очередь, больше обсуждался не сам факт аварии, сколько они [СМИ] распространяли всякие лживые слухи, что там… ребенок остался сиротой», — рассказал мужчина о своем случае.

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Он предположил, что родственники погибшей пока еще сами не знакомы с материалами дела. Однако при этом, по его мнению, в СМИ уже пытаются выставить Олесю виновной, так как она стала жертвой аварии.

«На сегодняшний день, как я понимаю, еще только заведено уголовное дело, проводятся какие-то экспертизы, то есть нет даже материалов дела, наверняка еще никто с ними не знаком. То есть наверняка даже близкие погибшей с этими материалами дела не знакомы, но уже в СМИ я наблюдаю, что у нее там четыре промилле алкоголя, так какой-то муж… Опять все виноваты, но только не конкретный убийца — ну человек, который сидел за рулем и убил человека. <…> Старая, изъезженная схема — в первую очередь обвинить пострадавших, мол, они виноваты», — подчеркнул Тарасов.

Он заявил, что не может не сравнить произошедшее со своей историей. Мужчина пояснил, что имеет опыт в подобной ситуации. Тарасов добавил, что а себе прочувствовал несправедливость происходящего.

«Мы все это дело прошли, у нас точно так же ребенок остался без матери, точно так же мы проходили все эти этапы. У нас есть в этом опыт, к сожалению. Мы всю эту несправедливость на себе уже прочувствовали, поэтому я не реагировать на это не могу. Естественно, если люди попали там в ситуацию, я не знаю их конкретной ситуации, но я вижу, что их уже начали прессовать. Соответственно, опираюсь только на свой опыт, на свои возможности, я готов оказать им любую поддержку», — заключил бывший муж погибшей в ДТП с Собчак.

В Калужской области российская актриса Анна Большова сбила насмерть женщину. ДТП произошло ночью 14 октября. По предварительным данным, артистка за рулем Audi ехала одна и была трезвой. Она наехала на Борисенко, которая скончался на месте до приезда медиков. Спустя время СМИ обнаружили у Большовой более сотни штрафов за превышение скорости.