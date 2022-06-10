Экс-судью Хахалеву заочно арестовали в Ростове-на-Дону

Обвиняемую в мошенничестве и подлоге судью Елену Хахалеву заочно арестовали на два месяца. Заседание прошло в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Женщина находится в международном розыске и скрывается в Грузии.

В отношении нее были заведены дела о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, с 2016 по 2019 год Елена Хахалева, будучи председателем коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, в течение 127 дней не приходила на работу. Обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, она незаконно получала зарплату. В общей сложности женщина заработала за это время более 1,1 миллиона рублей.

Также Елена Хахалева известна скандалом вокруг свадьбы дочери. В 2017 году в интернет попало видео с праздника с участием звезд. Журналисты оценили его стоимость в два миллиона рублей. Позднее она заявила, что праздник оплатил отец девушки.

В апреле ее объявили в федеральный розыск, спустя месяц — в международный. Зная о заседании, женщина в суд не явилась. Следователи полагают, что она скрывается в Грузии. Учитывая все обстоятельства, они настояли на аресте.

«Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> сроком на два месяца с момента задержания», — объявил судья.