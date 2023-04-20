Происшествия 20 апреля 2023, 09:24 Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» арестовали по делу о мошенничестве Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» Якубовского обвинили в мошенничестве РИА «Новости»

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Бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского арестовали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену уже предъявили обвинение по соответствующей статье. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Якубовского по стражу на два месяца, до 15 июня. Решение пока не обжаловалось. Детали уголовного дела пока не раскрываются.

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Максимальная санкция по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) — лишение свободы на 10 лет.

Карьера Кирилла Якубовского началась в 1990-х годах. Он занимал пост зампреда правления «Экспобанка», затем стал его главным совладельцем. С 2008 года выступал совладельцем холдинга, контролировавшего розничную сеть «Азбука вкуса», свою долю продал в 2014-м. Позже Якубовский также продал свои активы сети «Кофе Хауз».