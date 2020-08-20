20 августа 2020, 18:34
Экс-сотрудницу соцприюта осудили за унижение детей в Уфе
В Уфе суд вынес приговор 22-летней бывшей сотруднице соцприюта, которая издевалась над детьми. Ей выписали штраф в размере восьми тысяч рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следствие выяснило, что подозреваемая жестоко обращалась с теми малышами, которые, как она считала, нарушали дисциплину, а также применяла к ним недозволительные методы воспитания.
Обвиняемая спровоцировала четырехлетнюю девочку ударить трехлетнего мальчика, записывая все происходящее на камеру своего мобильного. Позднее она опубликовала эти кадры со своими оскорбительными комментариями в социальной сети. Данное видео и стало поводом для начала проверки в отношении сотрудницы приюта.