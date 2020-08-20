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    20 августа 2020, 18:34

    Экс-сотрудницу соцприюта осудили за унижение детей в Уфе

    Анастасия Кременчугская

    В Уфе суд вынес приговор 22-летней бывшей сотруднице соцприюта, которая издевалась над детьми. Ей выписали штраф в размере восьми тысяч рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    Следствие выяснило, что подозреваемая жестоко обращалась с теми малышами, которые, как она считала, нарушали дисциплину, а также применяла к ним недозволительные методы воспитания.

    Обвиняемая спровоцировала четырехлетнюю девочку ударить трехлетнего мальчика, записывая все происходящее на камеру своего мобильного. Позднее она опубликовала эти кадры со своими оскорбительными комментариями в социальной сети. Данное видео и стало поводом для начала проверки в отношении сотрудницы приюта.

    Новости SMI.FM