Происшествия 11 мая 2023, 15:58 Экс-сотрудница гипермаркета в Петербурге отделалась условным сроком за коммерческий подкуп

Читать 360tv в

В Петербурге вынесли приговор бывшей сотруднице одного из городских гипермаркетов, которую признали виновной в коммерческом подкупе. Об этом сообщили «Невский новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Петербурженка на протяжении четырех лет, с 2017 по 2021 год, получала деньги от разных коммерческих организаций за то, что закрывала глаза на нарушения при приеме овощей и фруктов. Всего она обогатилась 4,9 миллиона рублей.

Реклама

Суд признал женщину виновной и осудил на четыре года условно.

Авторы: