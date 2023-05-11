11 мая 2023, 15:58
Экс-сотрудница гипермаркета в Петербурге отделалась условным сроком за коммерческий подкуп
В Петербурге вынесли приговор бывшей сотруднице одного из городских гипермаркетов, которую признали виновной в коммерческом подкупе. Об этом сообщили «Невский новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Петербурженка на протяжении четырех лет, с 2017 по 2021 год, получала деньги от разных коммерческих организаций за то, что закрывала глаза на нарушения при приеме овощей и фруктов. Всего она обогатилась 4,9 миллиона рублей.
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Суд
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