Экс-сотрудники полиции до смерти избили мужчину в Вольске

«Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, другому — в виде 10 лет лишения свободы, с лишением обоих права занимать должности в с лишением права занимать определенные должности в государственных органах или органах местного самоуправления сроком на 2 года», — уточнили в пресс-службе.

Осенью 26 сентября правоохранители вместе патрулировали улицы города. Они задержали местного жителя в нетрезвом состоянии, после чего возник конфликт. Полицейские привезли мужчину к городскому кладбищу и избили его ногами. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Позже труп увидели прохожие. Медики диагностировали потерпевшему тупую травму груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотерей.