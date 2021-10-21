21 октября 2021, 18:52
Экс-сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя
Бывший полицейский не стал привлекать к ответственности виновника гибели двоих человек
Бывшего сотрудника ДПС из Ленинградской области осудят за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом сообщил Piter.TV.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором погибли два человека. Сотрудник ДПС за 100 тысяч рублей согласился не привлекать его к ответственности. Часть денег он получил на месте аварии, а другую часть позднее.
Уголовное дело направлено в суд.