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    21 октября 2021, 18:52

    Экс-сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя

    Бывший полицейский не стал привлекать к ответственности виновника гибели двоих человек

    Полина Гребенщикова

    Бывшего сотрудника ДПС из Ленинградской области осудят за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом сообщил Piter.TV.

    Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором погибли два человека. Сотрудник ДПС за 100 тысяч рублей согласился не привлекать его к ответственности. Часть денег он получил на месте аварии, а другую часть позднее.

    Уголовное дело направлено в суд.