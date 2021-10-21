Экс-сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя

Бывшего сотрудника ДПС из Ленинградской области осудят за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом сообщил Piter.TV.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, в котором погибли два человека. Сотрудник ДПС за 100 тысяч рублей согласился не привлекать его к ответственности. Часть денег он получил на месте аварии, а другую часть позднее.

Уголовное дело направлено в суд.