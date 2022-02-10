Экс-сотрудник прокуратуры напал с ножом на таксиста в Новосибирске

Бывший сотрудник прокуратуры напал на таксиста и ранил его ножом в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, во время поездки у него произошел конфликт с водителем. После прибытие на место мужчина ударил таксиста ножом. Пострадавший смог доехать до больницы и получить медицинскую помощь.

Нападавшего объявили в федеральный розыск, в итоге он сдался сам.