08 сентября 2020, 17:17
Экс-сотрудник ДПС получил условный срок за воровство в Челябинской области
В Магнитогорске бывший заместитель отдельного батальона ДПС получил три года лишения свободы условно за воровство и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на следственное управление СКР по Челябинской области.
Отмечается, что в 2019 году обвиняемый похищал топливо, предназначенное для заправки служебного автотранспорта. Помимо этого, экс-сотрудник ДПС давал незаконные указания своим подчиненным. Он приказывал им не привлекать к ответственности двух лиц, совершивших административные правонарушения.