Экс-сотрудник ДПС получил условный срок за воровство в Челябинской области

Отмечается, что в 2019 году обвиняемый похищал топливо, предназначенное для заправки служебного автотранспорта. Помимо этого, экс-сотрудник ДПС давал незаконные указания своим подчиненным. Он приказывал им не привлекать к ответственности двух лиц, совершивших административные правонарушения.