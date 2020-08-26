Экс-полицейскую в Башкирии заподозрили в наводках на умерших

Сотрудница отдела полиции в Башкирии нашла способ незаконно заработать на умерших людях. Помощница оперативного дежурного полиции передавала наводки в ритуальное агенство.

Сотрудница полиции передавала информацию об обнаружении умерших людей на территории Стерлитамака директору ритуального агенства, сообщает Следственный комитет Башкирии. По предварительным данным, женщина получала за каждое сообщение одну тысячу рублей. За весь период сотрудничество с агентством подозреваемая получила около 170 тысяч рублей.

Сотрудницу полиции уже уволили, против нее возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что женщина пока не признала свою вину.

Зимой этого года стало известно об еще одном случае нарушения закона среди полицейских. Бывшего участкового вместе с сообщником обвинили в мошенничестве. Злоумышленники убедили людей продать квартиру и купить часть жилого дома. Для осуществления сделки экс-полицейский порекомендовал своего знакомого. В итоге экс-участковый заработал более одного миллиона рублей. Люди, которых обманули мошенники, относились к незащищенной социальной категории граждан.