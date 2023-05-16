Происшествия 16 мая 2023, 10:57 Экс-полицейского из Татарстана заподозрили в оформлении кредита на покойную пенсионерку

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В Татарстане бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в оформлении кредита на умершую пенсионерку. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на СУ СКР по республике.

Предположительно, полицейский, еще работая в органах, в декабре прошлого года выехал на вызов о смерти 63-летней женщины. Там он взял ее мобильный телефон, якобы чтобы установить родственные связи. А сам присвоил 74 тысячи рублей с ее счета и оформил на нее в мобильном приложении кредит в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

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