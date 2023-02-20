Происшествия 20 февраля 2023, 12:55 Экс-полицейский из Свердловской области получил 12 лет тюрьмы за наркоторговлю

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В Сысерти осудили бывшего полицейского, которого обвинили в наркоторговле. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В 2020 году мужчина предложил своему другу торговать наркотиками. Он узнал о каналах сбыта запрещенных веществ, покупал их, прятал, а потом его подельник забирал товар, расфасовывали делал закладки. Далее наркотики продавали через интернет.

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Экс-полицейского осудили на 12 лет колонии строгого режима.

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