Экс-полицейские в Калининграде получили по 2,5 года за обварившегося задержанного. Его родные шокированы

Суд в Калининграде приговорил бывших сотрудников полиции Николая Плебуха и Александра Иванова к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о гибели 36-летнего Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в камере. Приговор шокировал его родных.

Полицейских признали виновными по уголовной статье о халатности. Плебуха приговорили к двум годам и шести месяцам колонии, Иванов получил два года тюрьмы. Родные погибшего не сдержали слез в суде. Мать погибшего призналась, что в шоке из-за приговора.

Плебух отказался давать комментарии.

«Я не буду никакие комментарии давать. Будем обжаловать», — заявил осужденный экс-полицейский.

Калининградца Вшивкова в 2019 году задержали за хулиганство, доставили в отдел и поместили в камеру. Молодой человек повредил батарею отопления, после чего камеру начало заливать кипятком. Плебух и Иванов, несмотря на просьбы Вшивкова о помощи, наблюдали за тем, как он обваривался кипятком. На следующее утро Вшивков умер в больнице от ожогов, которые покрыли 95% тела.

Сотрудники полиции в октябре были уволены со службы.