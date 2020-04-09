Экс-начальник исправительной колонии задержан в Карелии

По данным телеканала «Царьград», в октябре прошлого года появилось видео с избиением заключенного.

«Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан», — рассказал его адвокат Михаил Шогин.

Комментариев УФСИН по региону или самого Савельева пока нет.