    09 апреля 2020, 17:49

    Экс-начальник исправительной колонии задержан в Карелии

    Дарья Морозова

    Экс-начальника исправительной колонии № 9 в Карелии Ивана Савельева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным телеканала «Царьград», в октябре прошлого года появилось видео с избиением заключенного.

    «Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан», — рассказал его адвокат Михаил Шогин.

    Комментариев УФСИН по региону или самого Савельева пока нет.