09 апреля 2020, 17:49
Экс-начальник исправительной колонии задержан в Карелии
Экс-начальника исправительной колонии № 9 в Карелии Ивана Савельева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным телеканала «Царьград», в октябре прошлого года появилось видео с избиением заключенного.
«Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан», — рассказал его адвокат Михаил Шогин.
Комментариев УФСИН по региону или самого Савельева пока нет.