    19 февраля 2020, 07:59

    Экс-министра Омской области нашли мертвым

    Александра Ломейко

    В Омской области нашли мертвым бывшего министра здравоохранения региона Юрия Ерофеева. Рядом с телом лежал перевернувшийся снегоход. Следствие начало проверку.

    Ерофеева стали искать после заявления его супруги о пропаже мужчины, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ по региону Лариса Болдинова.

    «Он найден мертвым вчера вечером под перевернувшимся снегоходом», — уточнила она.

    Экс-чиновника обнаружили в двух километрах от деревни Соляное в Черлакском районе. Там расположена пасека. Зимой Ерофеев, добавили в СК, любил кататься по этим местам на снегоходе. По данным Telegram-канала «ОмскЦентрСилы», на нем Ерофеев и разбился.

    Чтобы установить причины смерти, тело мужчины отправили на экспертизу.

    Министерство здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев возглавлял с 2002 по 2012 годы.