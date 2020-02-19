Экс-министра Омской области нашли мертвым

В Омской области нашли мертвым бывшего министра здравоохранения региона Юрия Ерофеева. Рядом с телом лежал перевернувшийся снегоход. Следствие начало проверку.

Ерофеева стали искать после заявления его супруги о пропаже мужчины, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ по региону Лариса Болдинова.

«Он найден мертвым вчера вечером под перевернувшимся снегоходом», — уточнила она.

Экс-чиновника обнаружили в двух километрах от деревни Соляное в Черлакском районе. Там расположена пасека. Зимой Ерофеев, добавили в СК, любил кататься по этим местам на снегоходе. По данным Telegram-канала «ОмскЦентрСилы», на нем Ерофеев и разбился.

Чтобы установить причины смерти, тело мужчины отправили на экспертизу.

Министерство здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев возглавлял с 2002 по 2012 годы.