Важное 21 июля 2023, 17:26 Экс-министра обороны ДНР попросили арестовать по делу о призывах к экстремизму ТАСС: следствие попросило об аресте Стрелкова по делу о призывах к экстремизму Скриншот видео Youtube

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Следствие попросило суд заключить под стражу экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщил ТАСС.

Вопрос о мере пресечения Стрелкову рассматривают в Мещанском суде Москвы. О задержании экс-министра стало известно утром 21 июля.

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Его адвокат Александр Молохов в комментарии «360» заявил, что Стрелкова задержали в его квартире, провели личный обыск, а после увезли.

По словам бывшего депутата Ярославской области Дмитрия Петровского, экс-министра могли задержать после того, как он пожаловался на экс-политика в Генпрокуратуру.

«Попросил проверить его высказывания, которые, на мой взгляд, являются призывом к свержению действующей власти, оскорблением нашего президента и оскорблением всех тех, кто его поддерживает, голосовали за него и хотят, чтобы в стране был покой и порядок», — пояснил Петровский в беседе с «360».