Происшествия 22 февраля 2023, 15:07 Экс-министра обороны Дании Фредериксена обвинили в разглашении гостайны

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Бывший министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен обвиняется в разглашении гостайны. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

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Прокуратура страны предъявила Фредериксену обвинения сразу после того, как он лишился парламентского иммунитета. Предполагается, что бывший министр раскрыл или передал сведения о тайных переговорах или тех государственных решениях, которые имеют большое значение для обеспечения безопасности стран. При этом Клаус Йорт Фредериксен настаивает, что намеренно не делал ничего, что могло бы навредить Дании.