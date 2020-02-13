Экс-мэра ямальского поселка могут осудить за угрозы в убийстве

Антонина Ануфриева, сожительница бывшего мэра поселка, обвиняет его в угрозе убийства. 21 февраля состоится суд. Женщина получила сообщение, что ее приглашают на заседание.

Комелькова обвиняют по статьям «Истязание» и «Угроза убийством». Экс-мэра могут лишить свободы до трех лет или отправить на обязательные работы на срок до 480 часов.