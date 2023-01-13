Происшествия 13 января 2023, 13:40 Экс-инспектора ГИБДД в Иркутской области осудили на 9,5 года за взятку

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В Иркутской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за взятку. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

В июне 2021 года инспектор ГИБДД остановил водителя за нарушение и забрал у него документы. Но потом вернул, получив через посредника 30 тысяч рублей за выкуп прав. Однако потом задержали уже самого инспектора. В итоге его уволили из органов и возбудили уголовное дело за получение взятки.

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Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде 9,5 года колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.

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