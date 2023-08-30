Происшествия 30 августа 2023, 12:58 Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова оштрафовали за нарушение деятельности иноагента Суд оштрафовал Аскерова за нарушение правил деятельности иностранного агента РИА «Новости»

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Бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» на Первом канале Ровшана Аскерова* оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р. Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщили в суде.

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Аскерову* назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В отношении экс-участника интеллектуальной игры также продолжили расследование дела о реабилитации нацизма. Следователи установили, что он опубликовал на личной странице в Facebook** ложную информацию, которая оскорбила и опорочили память маршала Георгия Жукова.

* В декабре 2022 года Минюст России внес Аскерова в список физических лиц — «иностранных агентов».

** Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.