19 октября 2022, 13:41
Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов упал с 17-го этажа в Москве — СМИ
SHOT: экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов упал с 17-го этажа в Москве
Бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив», 26-летний Максим Артемов упал с 17-го этажа в центре Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. Спортсмена нашли мертвым на козырьке подъезда многоэтажки на улице Госпитальный Вал в Басманном районе.
Очевидцы указали, что Артемов выпал из пожарного окна. По данным канала, правоохранители начали проверку по факту происшествия.
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Футболист обучался в московской академии «Спартак», играл в составе нижегородского клуба «Олимпиец» и смоленского ФК «Днепр». За любительский «Локомотив» выступал в 2014 и 2015 годах.
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Пользователи Сети выразили соболезнования родным погибшего.
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