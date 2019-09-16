Экс-хоккеиста Мусатова арестовали по обвинению в мошенничестве с криптовалютой

Экс-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали до 15 октября. Его обвинили в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Решение вынес Кузьминский районный суд.

Следователи полагают, что незаконной деятельностью Мусатов занялся год назад. Тогда спортсмен обманул московского бизнесмена на 45 миллионов рублей и скрылся, передает РИА «Новости». Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

На заседание пришла мать Мусатова и просила отпустить сына под домашний арест под личную ответственность, сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе заседания бывший нападающий молодежной сборной России отказался признавать вину и удивился, что его объявили в розыск.

«Я был здесь, в Москве, пытался выйти на следствие, связаться с потерпевшим. Я посещал публичные места, передвигался за рулем, никто мной не интересовался. Мне нет смысла куда-то скрываться, наоборот я бы хотел разобраться. Мое мнение, что меня оговорили, я свою позицию смогу доказать. Я живу по адресу, гуляю с ребенком. Мое мнение — очень предвзятое ко мне отношение», — сказал спортсмен.